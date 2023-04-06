УЗ сообщила о задержке поездов из-за обледенения сети

Укрзализныця утром 6 апреля сообщила о задержке более 30 минут 8 поездов из-за обледенения контактной сети на Львовщине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"67 наших поездов следуют по расписанию во все уголки страны, впрочем, из-за обледенения контактной сети на Львовской железной дороге 8 поездов догоняют опоздание в 30 мин и более", - говорится в сообщении.

С опозданием курсируют поезда:

№715/716 Перемышль — Киев (+2 ч 17 мин);

№113/114 Харьков — Львов (+1 ч 55 мин);

№55/56 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск (+45 мин);

№129/130 Ворохта - Кременчуг (+39 мин);

№149/150 Черновцы — Полтава-Юг. (+39 мин);

№59/60 Киев-Пасс. - Чоп (+34 мин);

№5/6 Запорожье - Ясиня (+32 мин);

№49/50 Киев-Пасс. - Трускавец (+30 мин).

Пассажиров, находящихся на борту таких поездов и имеющих пересадку, просят известить об этом проводника, стюарда или позвонить по телефону на горячую линию 0800503111. В компании добавили, что будут пытаться найти решение в такой ситуации вовремя.

Экономическая правда