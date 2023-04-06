Немецкий ВПК на пике производства из-за агрессии России - Bloomberg

После вторжения России в Украину, повлекшую за собой реакцию правительства Германии, оборонная промышленность страны испытывает бум производства.

Об этом говорится в статье Bloomberg, передает Укринформ.

Три дня спустя после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, канцлер Олаф Шольц на экстренном заседании парламента объявил о "переломном моменте.

Тогда, чтобы помочь Украине, сняли долгосрочный запрет на отправку оружия в зоны конфликта, а также появился специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации оборудования Бундесвера.

В конце концов, Германия наконец-то прислушалась к международным призывам достичь целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% от ВВП. Производство усилилось, а акции компаний ВПК начали расти.

В частности, акции Rheinmetall выросли почти втрое, подняв ее рыночную стоимость свыше 10 миллиардов евро. В марте компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.

Компания Hensoldt в феврале сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро, заявив, что агрессия России вернула спрос на эффективную оборонную промышленность.