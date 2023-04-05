Meta планирует в этом году представить ИИ-инструмент для создания рекламы

Материнская компания Facebook - Meta - планирует до конца года представить генеративный искусственный интеллект для создания рекламы.

Об этом заявил CTO Meta Эндрю Босворт в интервью Nikkei Asia.

"Мы инвестируем в искусственный интеллект уже более десяти лет и имеем один из ведущих научно-исследовательских институтов в мире. У нас, безусловно, большая исследовательская организация, в которой работают сотни людей", - сказал он.

В феврале компания Meta объявила, что создаст новую организацию для разработки генеративного ИИ, но это впервые, когда она указала сроки коммерциализации.

Технология, которая может мгновенно создавать предложения и графику, уже была коммерциализирована американской компанией OpenAI, которая создала ChatGPT, но Босворт настаивает на том, что Meta остается "на переднем крае технологии".

"Мы очень уверены, что ... мы находимся на самом переднем крае. Многие методы, используемые при разработке больших языковых моделей, были впервые применены [нашими командами].

"Я ожидаю, что мы начнем видеть некоторые из них [коммерциализацию технологии] уже в этом году. Несколько месяцев назад мы создали новую команду, команду генеративного ИИ, и они очень заняты. Это, пожалуй, та сфера, в которой я провожу больше всего времени, а также Марк Цукерберг и [главный продуктовый директор] Крис Кокс", - добавил Босворт.

Он считает, что искусственный интеллект Meta может повысить эффективность рекламы, частично подсказывая рекламодателю, какие инструменты использовать при ее создании.

По его словам, вместо того, чтобы использовать одно изображение в рекламной кампании, компания может "попросить искусственный интеллект: "Сделай для моей компании изображения, которые будут работать для разных аудиторий". И это может сэкономить много времени и денег".

Реклама является монолитом доходов для Meta, которая надеется со временем применить технологию ко всем своим продуктам и услугам, включая Facebook и Instagram.

Экономическая правда