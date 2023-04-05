Глава МАГАТЭ обсудил безопасность ЗАЭС с российскими чиновниками в Калининграде

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в Калининграде встретился с российскими чиновниками для переговоров по обеспечению безопасности временно оккупированной ЗАЭС.

Об этом Гросси сообщил в своем Twitter.

"Сегодня в Калининграде я встретился с чиновниками нескольких российских ведомств. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции", – написал Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что его недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную потребность достижения этой жизненно важной цели, которая в общих интересах.

Также Гросси намерена посетить Москву для обсуждения ситуации на ЗАЭС.

Напоминаем:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 марта провел ротацию наблюдателей на Запорожской атомной электростанции.

МАГАТЭ безуспешно пытается договориться о демилитаризации и зоне безопасности вокруг ЗАЭС, которую оккупировали и используют в качестве площадки для обстрелов российские войска.