Российский госбанк ВТБ в 2022 году понес рекордные убытки на фоне санкций

ВТБ банк, который является вторым по активам в России, в прошлом году зафиксировал рекордные убытки за всю историю.

Об этом сообщает российское издание РБК.

По российским стандартам убыток банка составил 756,8 млрд руб против прибыли в 242,6 млрд в 2021 году. По международным стандартам ущерб в 2022 году составил 612,6 млрд руб.

В банке объяснили, что потери при оценке МСФО оказались меньше, поскольку учитывали разовый доход в 165 млрд руб от присоединения "Открытие" в декабре прошлого года. Если бы не этот фактор, "органический ущерб" группы составил бы около 777 млрд руб.

Чистые процентные доходы ВТБ по международным стандартам за кризисный год упали почти вдвое (на 50,3%), до 321 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы сократились на 7,4% и составили 146,8 млрд. руб. Эти доходные статьи едва перекрыли лишь чистые операционные потери группы на уровне 466,7 млрд. руб.

ВТБ попал под санкции США в день начала российского вторжения в Украину, 24 февраля.

Как отметил заместитель председателя банка Пьянов, госбанк оказался среди первых, кто столкнулся с ограничениями, а в тот момент в России не действовали лимиты центробанка на снятие наличной валюты с банковских вкладов и счетов. Тогда же фиксировалось скорейшее ослабление рубля к доллару и евро.

Кроме того, ВТБ не смог заключить валютный своп с Банком России, поскольку тот на несколько дней позже тоже столкнулся с замораживанием золотовалютных резервов из-за санкций. Для выполнения требований вкладчиков банк покупал валюту у экспортеров по среднему курсу выше 100 руб за доллар.

С конца февраля по конец марта ВТБ потерял 40% клиентских средств в долларах США, или почти 19 млрд долл, и около 68% пассивов в евро (7 млрд евро).

Экономическая правда