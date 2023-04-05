Украина получит от США грант на 2,5 миллиарда долларов: на что направят средства

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Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта от США в размере 2,5 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Указанные грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)".

Это второй грант Соединенных Штатов из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд долл", - пояснили в Минфине.

"Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках уникального инвестиционного проекта "PEACE in Ukraine" позволяет правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать насущные социальные вопросы поддержки населения", - заявил Сергей Марченко во время подписания соглашения.

Отмечается, что привлеченные грантовые средства от Целевого фонда многих доноров в размере 2,5 млрд долл направят на обеспечение работоспособности системы госорганов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Экономическая правда