Друг Путина не смог купить аэроорт на западе Германии

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Российский олигарх Виктор Харитонин, которого немецкие СМИ называют другом Путина с хорошими связями в Кремле, не смог купить аэропорт Франкфурт-Хан на западе Германии.

Об этом пишет Bild.

Как объясняет издание, Франкфурт-Хан - единственный крупный аэропорт в западной федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Воздушная гавань выгодно расположена между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом. Ее построили в 1950-е как авиабазу США, а затем она стала принимать и гражданские рейсы. С осени 2021 года аэропорт оказался неплатежеспособным и был выставлен на продажу.

"Интерес к активу проявил российский бизнесмен Виктор Харитонин. Он владеет компанией "Фармстандарт", одним из главных производителей вакцины "Спутник V". Его состояние оценивается в $1,4 млрд. В немецких СМИ его называют другом Путина с хорошими связями в Кремле. Харитонин находится под санкциями США, но не включен в санкционные списки ЕС.

В начале февраля сообщалось, что связанная с Харитониным фирма NR Holding покупает аэропорт Франкфурт-Хан за 20 млн евро. Тогда это вызвало шквал возмущения в немецком обществе и среди политиков", - пишет Bild.

Теперь же аэропорт перекупила компания Triwo AG из Трира, которая предложила более высокую цену. При этом точная сумма сделки не разглашается.

Triwo AG принадлежит председателю Союза торгово-промышленных палат Германии Петеру Адриану. Он уже пообещал, что сохранит регулярные рейсы и рабочие места для 400 сотрудников воздушной гавани, добавляет издание.

Экономическая правда