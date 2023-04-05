Япония отвергла заявления российского "Совкомбанка" о незаконности санкций

Япония во вторник отвергла обвинения в незаконности санкций, наложенных на российский частный банк "Совкомбанк", и заявила, что агрессия России против Украины должна иметь высокую цену для РФ.

Об этом пишет Reuters.

"Совкомбанк" планирует оспорить в суде санкции, наложенные на него западными странами из-за вторжения РФ в Украину, и начнет с Японии, где у банка есть акционеры, сообщил в понедельник агентству Reuters источник, знакомый с этим вопросом.

"Совкомбанк", одно из 13 официальных "системно важных" кредитных учреждений России, не имеет доступа к определенным рынкам из-за ограничений", - пишет агентство.

"Япония вводит строгие санкции против России в тесной координации с международным сообществом, включая G7", - говорится в заявлении, направленном по электронной почте представителем Министерства иностранных дел Японии.

"Санкционные меры вводятся согласно соответствующим законам, и поэтому мы не считаем, что они "введены незаконно", - заявили в министерстве.

"Агрессия России против Украины является возмутительным актом, который расшатывает саму основу международного порядка, и важно четко продемонстрировать, что такие действия должны иметь высокую цену", - подчеркнули в МИД Японии.

Япония сейчас председательствует на ротационной основе в G7.

Экономическая правда