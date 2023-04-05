Все разделы
Укр / Рус

Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий эксдепутата и российского олигарха

Среда, 5 апреля 2023, 14:51 - Анастасия Жарикова

По материалам Государственного бюро расследований в Украине арестовали корпоративные права трех добывающих предприятий экснардепа и российского олигарха.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Права ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" после ареста передали в управление АРМА.

В феврале сотрудники ДБР и СБУ разоблачили бывших высокопоставленных чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр. Сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен.

У бывшего народного депутата VIII созыва были проведены обыски. По данным ДБР, он по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонедра, ООО "Сахалинское" и коммерческими структурами в период 2003–2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые.

"Под патронатом экснардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали "в карман" организаторы сделки", – объяснили в Бюро.

Из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО "НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина фактически потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.

Из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

В ДБР не называют причастных, однако, вероятно, речь идет бывшего народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого и бизнесмена Павла Фукса.

Экономическая правда

суд активы компании добыча
Материалы по теме
В Швейцарии осудили четырех банкиров, открывших счет "кошельку Путина" Ролдугину 30 марта 2023, 15:56
Суд во Франции отказал в экстрадиции олигарха Жеваго в Украину 30 марта 2023, 15:08
ВАКС конфисковал активы российского депутата Бабашова 25 марта 2023, 16:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте