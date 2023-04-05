Присвоили государственные недра: суд арестовал активы предприятий эксдепутата и российского олигарха
По материалам Государственного бюро расследований в Украине арестовали корпоративные права трех добывающих предприятий экснардепа и российского олигарха.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Права ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" после ареста передали в управление АРМА.
В феврале сотрудники ДБР и СБУ разоблачили бывших высокопоставленных чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр. Сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен.
У бывшего народного депутата VIII созыва были проведены обыски. По данным ДБР, он по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонедра, ООО "Сахалинское" и коммерческими структурами в период 2003–2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые.
"Под патронатом экснардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали "в карман" организаторы сделки", – объяснили в Бюро.
Из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО "НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина фактически потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.
Из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.
В ДБР не называют причастных, однако, вероятно, речь идет бывшего народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого и бизнесмена Павла Фукса.
Экономическая правда