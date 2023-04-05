Польская PKN Orlen разорвала последний нефтяной контракт с Россией

Польская государственная нефтегазовая компания PKN Orlen разорвала последний нефтяной контракт с российской "Татнефтью" без уплаты штрафных санкций.

Об этом заявил гендиректор компании Даниэль Обайтек после того, как Москва прекратила поставки нефти в Польшу, пишет Reuters.

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были прекращены в феврале, через день после того, как Польша поставила первые танки "Леопард" в Украину.

Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, одновременно с окончанием срока действия долгосрочного контракта PKN с "Роснефтью"/Соглашение с "Татнефтью" должно было закончиться в 2024 году.

"Этих контрактов больше не существует. Контракт с "Роснефтью" закончился в январе, мы его не продлили", - сказал Обайтек.

Второй контракт с "Татнефтью"... когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент для расторжения контракта. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций", - добавил он.

Обайтек сказал, что контракт был расторгнут "несколько дней назад".

После вторжения в Украину и до того, как Европейский Союз наложил эмбарго на морские поставки из России, PKN прекратила покупать российскую нефть и топливо, транспортируемое морем.

Компания заявила, что ее портфель поставок теперь включает нефть из Западной Африки, Средиземноморья, Персидского и Мексиканского заливов. Компания также имеет контракт на поставку с Saudi Aramco.

Экономическая правда