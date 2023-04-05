Курс валют на 5 апреля: гривня слабеет после длительного укрепления

В среду, 5 апреля, гривня ослабла после резкого укрепления накануне – наличный доллар на "черном рынке" вернулся на отметку 37 гривен, курс евро также растет.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,02 – 37,25 грн, а во вторник, 4 апреля, курс колебался между 36,92 – 37,18 грн. Курсовый спрэд повысился, что значит, что купить доллар стало дороже.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,28 - 40,55 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,15 - 40,39 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,9 – 37,5 грн (курс на 4 апреля – 37,0 – 37,7 грн);

Евро – 40,05 – 40,75 грн (курс на 4 апреля – 40,1 – 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,7 – 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,6 – 37,9 грн;

Укрэксимбанк – 37,0 – 37,6 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.