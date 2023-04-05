Цены на нефть растут из-за сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нефть выросли в среду на фоне ожиданий сокращения запасов сырой нефти в США, а также последних целей по сокращению добычи, установленных ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 45 центов, или на 0,5%, до 85,39 доллара за баррель к 03:52 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 40 центов, или на 0,5%, до 81,11 доллара за баррель.

Причины

Рост цен произошел после того, как отраслевой отчет показал, что запасы нефти в США сократились примерно на 4,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 31 марта. Официальный отчет о запасах Администрации энергетической информации США должен быть опубликован в 14:30 по Гринвичу в среду.

Поддержку продолжают оказывать последние цели по сокращению поставок, установленные ОПЕК+.

"Энерготрейдеры все еще переваривают неожиданное сокращение добычи ОПЕК+, и любая новость, указывающая на то, что рынок нефти останется еще более жестким, приведет к еще большему росту цен", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

План ОПЕК+ доведет общий объем сокращения добычи группой до 3,66 млн баррелей в сутки, включая сокращение на 2 млн б/с в октябре прошлого года, что равно примерно 3,7% мирового спроса.

В Азии данные показали, что сектор услуг Японии вырос в марте самыми быстрыми темпами за последние девять лет.

Однако слабая производственная активность в США и Китае - двух крупнейших потребителей нефти - удерживает цены на нефть от дальнейшего роста, несмотря на перспективу сокращения предложения после сокращения добычи ОПЕК+.

Трейдеры будут искать подсказки относительно более широких экономических тенденций в данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны быть опубликованы позже на этой неделе, говорят аналитики.

"Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, будут самыми влиятельными экономическими данными, которые будут определять движение рынка в целом", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Экономическая правда