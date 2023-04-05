Боголюбов отказался давать показания в свою защиту по делу Приватбанка в Лондоне

Геннадий Боголюбов отказался давать показания в свою защиту в судебном слушании по существу по иску ПриватБанка против его экс-владельцев.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Во время двухдневного процессуального слушания, проходившего 29 и 30 марта, судья разрешил отдельным свидетелям по делу, в частности - экс-акционеру банка Игорю Коломойскому, давать показания из Украины с помощью видеосвязи.

Другие свидетели, включая большинство свидетелей, которые будут давать показания от имени ПриватБанка, будут участвовать в процессе лично в Лондоне.

Боголюбов, как заявили в ПриватБанке, не подал ходатайство для получения разрешения давать показания онлайн.

В начале процессуального слушания выяснилось, что он вообще не будет давать показания во время слушания дела по существу. Причины такого решения озвучены не были. Также Боголюбов не вызвал никаких других свидетелей в поддержку своей линии защиты.

"Это может означать только то, что у него нет достойного ответа на утверждения о мошенничестве, высказанные против него", - заявили в Приватбанке.

Отмечается, что решение Боголюбова подтвердил 29 марта его адвокат. Слушание указанного дела по слуху должно начаться в июне 2023 года.

Кроме того, на этом же слушании судья обязал Коломойского уплатить в суд 600 тыс фунтов стерлингов. Это произошло после того, как судья в конце концов позволил экс-владельцу банка внести последние изменения в отзыв Коломойского на иск ПриватБанка.

Судья согласился, что Коломойский "был готов пренебречь судебными решениями и не вести судебный процесс быстрым и разумным способом", и решил, что уплата в размере 600 тыс фунтов стерлингов на счет суда обеспечит расходы ПриватБанка на обработку таких изменений.