АРМА ищет управляющего на самолет АН-140-100, владелец которого сбежал в Крым

Национальное агентство розыска и управления активами (АРМА) ищет управляющего на пассажирский самолет АН-140-100, владельцем которого является экс-директор одного из украинских предприятий, сбежавший в оккупированный Крым.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

По информации Государственного бюро расследований, владельцем самолета является директор одного из украинских предприятий гражданской авиации, который сбежал во временно оккупированный Крым. Там, по информации правоохранителей, он начал сотрудничать с представителями государства-агрессора.

Отмечается, что фигурант уголовного производства планировал передать это воздушное судно захватчикам.

На самолет наложен арест и передан в АРМА, поэтому сейчас агентство объявило конкурсный отбор управляющего пассажирским самолетом АН-140-100 2004-го года выпуска.

Самолет исключен из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины с 3 августа 2017 года, уточнили в АРМА, и на сегодня не эксплуатируется - он нуждается в восстановлении летной способности.

Прием документов от участников конкурса продолжается до 25 апреля.

Напоминаем:

Работники Госбюро расследований сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации, который собирался подарить самолет оккупантам.

Коллаборационист обещал руководителю оккупационной власти одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, принадлежащий его компании и находящийся на подконтрольной Украине территории. А также уверял, что договорится о передаче еще трех самолетов компании, которые сейчас находятся на территории РФ, с бизнес-партнерами.