Половину энергоблоков АЭС летом выведут в ремонт – Энергоатом

Летом половину энергоблоков украинских атомных электростанций выведут в ремонт более чем на два месяца для ремонта и модернизации.

Об этом рассказал президент "Энергоатома" Петр Котин в комментарии Укринформу.

Наиболее тяжелый период пройден, отметил он, в течение которого все энергоблоки работали. Однако теперь блоки нужно перезагрузить, и лучший период, когда это можно сделать с наименьшими затратами и влиянием на энергосистему с точки зрения недостатка электроэнергии - это лето.

"В этот период нет большого потребления электроэнергии, потому что не нужно включать отопление. В этот раз энергоблоки будут ремонтироваться летом, так, чтобы половина блоков работала, а другая половина была в ремонте", - пояснил Котин.

Нормальный срок ремонта энергоблока составляет около 50-60 суток, но все зависит от дополнительных работ. Сейчас на энергоблоках нужно провести модернизацию, отметил глава "Энергоатома", что занимает гораздо больше времени.