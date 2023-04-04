В новый рейтинг миллиардеров Forbes попали шесть украинцев

В новый рейтинг миллиардеров от американского Forbes попали шесть украинцев, при этом Игорь Коломойский указан в рейтинге как представитель Израиля.

Об этом говорится на сайте Forbes.

Как и в предыдущие годы, самое высокое место в рейтинге занимает владелец холдинга СКМ (ДТЭК, Метинвест, HarvEast) Ринат Ахметов. Он расположился на 445 месте с состоянием в 5,7 млрд долл. Издание за год повысило оценку активов миллиардера - в прошлом году его состояние оценивалось в 4,2 млрд долл.

С существенным отрывом, на 1434 месте, расположился Виктор Пинчук (Interpipe) с оценкой состояния в 2,1 млрд долл. Издание в этом году оценило состояние Пинчука на 0,2 млрд долл лучше, чем в прошлом году.

На 2020 месте рейтинга находится экс-нардеп и партнер Ахметова в металлургическом бизнесе Вадим Новинский (Smart Holding) с состоянием в 1,4 млрд долл (+0,1 млрд долл относительно прошлого года). С января Новинский находится под украинскими санкциями

Состояние Константина Жеваго (Ferrexpo), который занимает 2133 место, оценили неизменно в 1,3 млрд долл. 27 декабря его задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны по делу о возможной растрате средств банка "Финансы и Кредит", однако во Франции отказали в его экстрадиции.

Также в рейтинг вошли партнеры в группе Приват Геннадий Боголюбов (с состоянием в 1,1 млрд долл в 2022 и 2023 году) и Игорь Коломойский (с состоянием 1 млрд долл в 2022 и 2023 году). Примечательно, что Коломойский отмечается как представитель Израиля. В прошлом году УП сообщала, что Коломойского лишили украинского гражданства.