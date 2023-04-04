Украине нужно $37 миллиардов для гуманитарного разминирования земель

Для проведения гуманитарного разминирования Украина нуждается в 37,4 млрд долларов, из которых более 397 млн долларов - только в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Полный комплекс работ по гуманитарному разминированию, отметил Шмыгаль, будет стоить государству 37,4 млрд долл. При этом потребности на текущий год достигают более 397 млн долл.

Премьер призвал партнеров к сотрудничеству, в частности, в формате патроната стран G7 над заминированными украинскими регионами. Он отметил, что гуманитарное разминирование позволяет вернуть жизнь на деоккупированные территории и позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности критической и транспортной инфраструктуры.

Сейчас, по словам премьера, ЕС, США, Канада и Япония являются лидерами в поддержке гуманитарного разминирования. На сегодня привлечено 16 млн долларов международной технической помощи, есть предварительные договоренности о еще 73 млн долларов.