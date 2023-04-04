Украина рассчитывает засеять в этом году более 13 миллионов гектаров сельхозземель – Шмыгаль
Вторник, 4 апреля 2023, 18:50 -
По всей стране сейчас происходит вторая посевная во время войны, аграрии во всех регионах посеяли уже более 500 тысяч гектаров.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
"В целом надеемся засеять в этом году более 13 миллионов гектаров.
Много плодородных украинских земель непригодны для обработки. Они опасны для фермеров. Зато урожаи с этих земель могли бы накормить более 80 млн человек во всем мире. Особенно в странах, страдающих от голода. Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям - это приоритет", - добавил Шмыгаль.
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Экономическая правда