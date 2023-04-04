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Украина рассчитывает засеять в этом году более 13 миллионов гектаров сельхозземель – Шмыгаль

Вторник, 4 апреля 2023, 18:50 - Алексей Павлыш

По всей стране сейчас происходит вторая посевная во время войны, аграрии во всех регионах посеяли уже более 500 тысяч гектаров.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В целом надеемся засеять в этом году более 13 миллионов гектаров.

Много плодородных украинских земель непригодны для обработки. Они опасны для фермеров. Зато урожаи с этих земель могли бы накормить более 80 млн человек во всем мире. Особенно в странах, страдающих от голода. Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям - это приоритет", - добавил Шмыгаль.

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Экономическая правда

Шмыгаль аграрии АПК зепно
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