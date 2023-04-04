Сотрудники Google в Лондоне протестуют против новой волны сокращений

Сотни сотрудников Google в Лондоне вышли на протесты из-за сокращения рабочих мест – компания заявила о планах уволить 12 тысяч сотрудников по всему миру (6% рабочей силы).

Об этом сообщает Reuters.

Профсоюз Unite, членами которого являются сотни сотрудников Google в Великобритании, заявил, что компания проигнорировала беспокойство, высказанное работниками.

"Они и Unite не отступят, пока Google не позволит работникам быть полноценным представительством профсоюзов, должным образом не вовлечется в процесс консультаций и будет относиться к своим сотрудникам с уважением и достоинством, которых они заслуживают", - сказал региональный офицер Unite Мэтт Уэйли.

Сотрудник Google, участвовавший в акции протеста и пожелавший не называть его имени из-за опасений мести, рассказал, что переговоры между сотрудниками и руководством были "чрезвычайно разочаровывающими".

Высшее руководство Google ведет переговоры об увольнении во многих частях Европы в соответствии с местным законодательством о занятости.

В Соединенном Королевстве в Google работает более 5000 человек.

Напоминаем:

Компания Alphabet заявила, что сократит около 12 тысяч рабочих мест в своей дочерней компании Google или более 6% ее рабочей силы в мире на фоне падения доходов техкомпаний.