Все разделы
Укр / Рус

Количество клиентов в украинских банках в прошлом году существенно увеличилось - НБУ

Вторник, 4 апреля 2023, 17:18 - Анастасия Жарикова

Количество клиентов в украинских банках в прошлом году выросло на 10%, количество открытых счетов – на 12,8%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В 2022 году украинцы активнее пользовались услугами разных банков. Количество клиентов банков возросло за год почти на 10% и составило более 79 млн человек. Для сравнения, в 2021 году услугами банков пользовались 72 млн. человек.

Количество открытых ими счетов выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 160,2 млн (в 2021 году – 142 млн).

Кроме того, увеличилось количество банков, обслуживающих клиентов дистанционно.

Дистанционно обслуживаются более двух третей всех клиентов банков: 78% субъектов хозяйствования и 68% физических лиц (2,4 млн. и 51,4 млн. клиентов соответственно).

А общее количество счетов, которые банки обслуживали дистанционно, в прошлом году увеличилось на 18,8% по сравнению с 2021 годом по сравнению с 2020 годом – на 73%.

 
нбу

Экономическая правда

НБУ банки
Материалы по теме
НБУ уже перевел на нужды армии почти 24 миллиарда: сколько осталось на счету 4 апреля 2023, 14:57
От продажи военных облигаций с начала войны привлекли 395 миллиардов 3 апреля 2023, 18:07
Новая программа с МВФ: Украина получила первый транш на 2,7 миллиарда долларов 3 апреля 2023, 18:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте