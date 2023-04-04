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Китай постепенно вытесняет мировых автопроизводителей со своего рынка – Bloomberg

Вторник, 4 апреля 2023, 16:15

Китай медленно, но неуклонно вытесняет со своего огромного рынка известных мировых автопроизводителей: в 4 квартале 2022 года у них было всего 8% китайского рынка электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Международные традиционные автопроизводители наблюдали, как их доля на рынке сократилась с 61% в 2020 году до 41% в последнем квартале прошлого года. В первой половине этого года должно произойти небольшое восстановление, поскольку эти производители распродают старые запасы, но BloombergNEF ожидает, что их общая доля в этом году будет значительно ниже 50%", - пишет агентство.

При этом существует довольно большая разница между традиционными автопроизводителями с точки зрения того, насколько хорошо они продаются. Продажи Toyota в Китае довольно хорошо держатся, но ее японские коллеги Nissan и Honda за последние несколько лет испытали значительное падение. Премиум-бренды, как правило, имеют лучшие показатели, чем масс-маркет.

"Появление электромобилей является важнейшим фактором, меняющим автомобильную иерархию в Китае. Циклы планирования автомобильной продукции являются длинными, и многие старые автопроизводители недооценили, насколько быстро китайский рынок переходит на электромобили.

В последнем квартале прошлого года международные старые автопроизводители занимали лишь 8% китайского рынка электромобилей, и многие из их предложений электромобилей неконкурентоспособны с местными по цене, диапазону и характеристикам. Их доля на китайском рынке электромобилей неуклонно снижается, поскольку такие компании, как BYD и Tesla взяли на себя инициативу, а местные автопроизводители запустили целый шквал электрических моделей", - добавляет издание.

В январе и феврале продажи японских брендов упали на 39%, а немецких - на 21%. В противовес этому, компания BYD уже продала более 300 тыс автомобилей за этот период, что более чем на 70%. Основатель компании Ван Чуаньфу заявил на прошлой неделе, что компания стремится стать самым продаваемым автопроизводителем Китая к концу года.

Другие факторы также играют важную роль. Подключение к бортовой сети и программное обеспечение часто являются более сильными у китайских брендов, что является еще одним пунктом дифференциации.

Китайские потребители, как правило, внедряют новые технологии быстрее, чем покупатели новых автомобилей на западных рынках.

Экономическая правда

Китай авто электромобиль
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