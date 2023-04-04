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Курс валют на 4 апреля: доллар "на черном рынке" подешевел до 36,9

Вторник, 4 апреля 2023, 13:53 - Анастасия Жарикова

Во вторник, 4 апреля, гривня продолжает стремительно укрепляться – наличный доллар на "черном рынке" продается в пределах 36 гривен, также падает курс евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 36,91 - 37,14 грн, а в понедельник, 3 апреля, курс колебался между 37,2 - 37,42 грн. Курсовый спрэд снизился, что значит, что купить доллар стало дешевле.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,1 - 40,39 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,23 - 40,60 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,0 – 37,7 грн (курс на 3 апреля – 37,45 – 37,95 грн);
  • Евро – 40,1 – 40,9 грн (курс на 3 апреля – 40,4 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,7 – 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 37,0 – 38,15 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,0 – 37,6 грн;
  • Райффайзен – 37,1 – 38,1 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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