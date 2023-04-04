Немецкие компании возобновили страхование поврежденного взрывом "Северного потока" – Reuters

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток-1". Немецкое правительство не возражало против страхования.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 5 осведомленных источников.

Собеседники агентства не исключают, что поставки газа по трубопроводу могут быть возобновлены после ликвидации последствий взрыва.

"Страхование двумя крупнейшими немецкими компаниями имеет решающее значение для любого долгосрочного будущего трубопровода, который был основным маршрутом для российского газа в Европу в течение десятилетия до взрыва в сентябре прошлого года.

Страхование противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти источников сообщил, что немецкое правительство не возражало против страхования. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе", - пишет агентство.

В Munich Re, Allianz и немецком правительстве отказались от комментариев, в то время как министерство экономики заявило, что страхование не было частью поддержки, которую правительство в прошлом оказывало трубопроводу.

Россия владеет 51% акций "Северного потока-1" через дочернюю компанию государственной энергетической группы "Газпром".

Некоторые немецкие акционеры "Северного потока" выступают за то, чтобы по крайней мере сохранить поврежденный трубопровод в случае улучшения отношений с Москвой, сообщили два собеседника Reuters, знакомые с этим вопросом.

Один из них сказал, что Берлин терпит такой подход к инфраструктуре, даже несмотря на то, что он заявил о разрыве энергетических связей с Россией.

Все источники в страховой индустрии и торговле отказались назвать свои имена из-за деликатности вопроса.

По словам одного из источников, страховой полис покрывает повреждения трубопровода и перерывы в работе.

Наличие страховки также облегчит любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа через Балтийское море в Европу.

Хотя импорт российской нефти и нефтепродуктов запрещен санкциями ЕС, импорт российского газа разрешен. Запад, однако, пытается найти альтернативы.

Импорт российского газа в Европу упал с около 40% от общего объема поставок газа в ЕС до менее чем 10% с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

Напомним:

Вместе с Украиной среди возможных организаторов диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море фигурировала также Польша, где такие утверждения категорически отрицают.

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина непричастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Экономичекая правда