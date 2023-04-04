Владелец виски Jameson возобновил поставки в РФ

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Компания Pernod Ricard, которая владеет крупнейшим в Ирландии брендом виски Jameson, возобновила поставки на российский рынок - продажи были приостановлены в марте прошлого года после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Independent.ie.

На вопрос о доступности виски Jameson в России, пресс-секретарь компании заявила, что компания от "начала войны" ставила в приоритет "защиту местных сотрудников как в Украине, так и в России".

Сначала, по ее словам, это было возможно за счет продажи уже имеющихся запасов, которые были на рынке и импортированы до начала войны. Когда запасы были исчерпаны, компания решила продолжить поставлять свои товары в РФ "на уровне, который позволяет нам обеспечить благосостояние нашей местной команды и жизнеспособность дистрибуционной дочерней компании Pernod Ricard".

Неделей ранее Sunday Independent также подтвердила, что различные продукты Jameson были доступны на популярном российском алкогольном сайте с магазинами в Москве.

Jameson производится компанией Irish Distillers, принадлежащей Pernod Ricard, которая также является производителем других известных брендов виски, в частности Powers и Redbreast.

В марте 2022 года, через несколько недель после вторжения России, Pernod Ricard приостановил все продажи в России "до дальнейшего уведомления".

По данным Ирландской ассоциации виски, РФ была вторым по величине экспортным рынком виски в Ирландии после США: в 2020 году туда было продано 534 тысяч ящиков виски. Irish Distillers сообщила, что Jameson увеличил продажи в России на 19% по результатам 2021 года.