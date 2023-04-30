НБУ сократил продажу валюты на межбанке до 444 млн долларов

Национальный банк за неделю 24 - 28 апреля продал из резервов 444,74 млн долларов и купил 2,68 млн долларов.

Об этом говорится в данных НБУ.

На прошлой неделе регулятор на межбанковском валютном рынке продал 444,74 млн долларов, а неделей ранее 569,07 млн долларов. При этом НБУ за последние три недели купил только 2,68 млн долларов.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 7,243 млрд долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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Экономическая правда.