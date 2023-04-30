Все разделы
Укр / Рус

Нафтогаз оставил неизменной цену на газ для населения до мая 2024 года

Воскресенье, 30 апреля 2023, 10:00 - Игорь Пилипив

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный", который будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС) еще на год - до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. Несмотря на всю сложность ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

В компании отметили, что бесперебойно и стабильно обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств. 

Добавляется, что 26 апреля 2023 года НАК "Нафтогаз Украины" вышла на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ) и закупила 1,6 млн куб. м природного газа у частных украинских добытчиков.

Согласно результатам торгов средневзвешенная цена покупки ресурса апреля в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 10 972 грн за тыс. куб. м без НДС, средневзвешенная цена покупки ресурса мая на виртуальной торговой точке (ВТТ) составила 10 767 грн за тыс. куб. м без НДС.

Также читайте: Долг перед Китаем, черная дыра в "Нафтогазе" и нерыночные тарифы. Минфин бьет тревогу по поводу нехватки средств

Экономическая правда.

Нафтогаз цена газ
Материалы по теме
Долг перед Китаем, черная дыра в "Нефтегазе" и нерыночные тарифы. Минфин бьет тревогу из-за нехватки средств 27 апреля 2023, 12:00
"Нафтогаз" перевел в бюджет первые доходы от управления арестованной сетью "Глуско" 26 апреля 2023, 19:01
100 крупнейших компаний Украины: "Розетка", "Нова пошта", "Сільпо" и другие. Кто в 2022 году заработал больше, а кто – потерял 24 апреля 2023, 15:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте