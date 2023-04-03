Украинский рынок ІТ сократится на 10-15% по сравнению с прошлым годом

Из-за снижения количества новых заказчиков украинский ІТ-рынок в 2023 году может сократиться на 10-15%.

Об этом рассказал вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский в интервью ЭП.

Появление новых проектов не способно покрыть сокращение предыдущих.

"У нас в Украине с начала войны появилось где-то 11 или 12 новых заказчиков. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать сокращение проектов", – говорит Яворский.

Соответственно вице-президент GlobalLogic прогнозирует, что украинский ІТ-рынок может сократиться на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Он добавил, что снижение количества проектов на рынке в будущей перспективе может привести к изменению зарплаты у ИТ-специалистов.

"Они либо остановятся, либо начнут падать в некоторых сегментах. Это, вероятно, привлечет к нам бизнес, который до этого шел, например, в азиатские страны или Индию, которая дешевле Европы. Но этого пока не произошло" – объяснил Яворский.

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Экономическая правда