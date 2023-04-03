Автогаз в сетях АЗС за месяц подешевел на 8,5%

Сжиженный автомобильный газ в Украине за месяц в сетях АЗС подешевел на 2,04 грн/л или на 8,5% до 21,72 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

В частности, на станциях сетей ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,96 грн/л и 1,98 грн/л до 22,66 грн/л и 22,53 грн/л соответственно.

На станциях государственной сети "Укрнафта" автогаз стоит 21,45 грн/л – цена упала на 1,60 грн/л.

На станциях KLO и SOCAR топливо подешевело на 2,40 грн/л и 2 грн/л до 20,69 грн/л и 23,12 грн/л соответственно.

Дешевле всего автогаз стоит в сети "Авантаж 7" — 19,45 грн/л, что на 1,83 грн/л дешевле, чем в начале месяца.

Компанія LPG Ціна Зм. Route 20 25,50 -3,00 SOCAR 23,12 -2,00 ОККО 22,66 -1,96 WOG 22,53 -1,98 Neftek 22,49 -0,50 Rodnik 22,49 -2,50 Ovis 22,29 -2,00 BVS 22,19 -2,80 Автотранс 22,18 -2,80 Mango 22,05 -1,95 ZOG 22,00 -2,00 Кворум 21,78 -1,50 Катрал 21,77 -2,00 UPG 21,70 -1,80 U.GO 21,69 -1,74 Рур груп 21,50 -2,00 Shell 21,45 -2,09 Укрнафта 21,45 -1,60 VostokGaz 21,29 -2,15 БРСМ-Нафта 21,18 -2,07 Chipo 21,03 -1,98 KLO 20,69 -2,40 Авіас 20,54 -2,27 AMIC 20,49 -2,17 Luxwen 20,39 -2,20 VST 20,30 -3,20 Фактор 20,00 -1,80 Олас 19,90 -3,00 Авантаж 7 19,45 -1,83 Середня ціна в Україні 21,72 -2,04

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Экономическая правда