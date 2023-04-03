Автогаз в сетях АЗС за месяц подешевел на 8,5%
Сжиженный автомобильный газ в Украине за месяц в сетях АЗС подешевел на 2,04 грн/л или на 8,5% до 21,72 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.
В частности, на станциях сетей ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,96 грн/л и 1,98 грн/л до 22,66 грн/л и 22,53 грн/л соответственно.
На станциях государственной сети "Укрнафта" автогаз стоит 21,45 грн/л – цена упала на 1,60 грн/л.
На станциях KLO и SOCAR топливо подешевело на 2,40 грн/л и 2 грн/л до 20,69 грн/л и 23,12 грн/л соответственно.
Дешевле всего автогаз стоит в сети "Авантаж 7" — 19,45 грн/л, что на 1,83 грн/л дешевле, чем в начале месяца.
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Route 20
|
25,50
|
-3,00
|
SOCAR
|
23,12
|
-2,00
|
ОККО
|
22,66
|
-1,96
|
WOG
|
22,53
|
-1,98
|
Neftek
|
22,49
|
-0,50
|
Rodnik
|
22,49
|
-2,50
|
Ovis
|
22,29
|
-2,00
|
BVS
|
22,19
|
-2,80
|
Автотранс
|
22,18
|
-2,80
|
Mango
|
22,05
|
-1,95
|
ZOG
|
22,00
|
-2,00
|
Кворум
|
21,78
|
-1,50
|
Катрал
|
21,77
|
-2,00
|
UPG
|
21,70
|
-1,80
|
U.GO
|
21,69
|
-1,74
|
Рур груп
|
21,50
|
-2,00
|
Shell
|
21,45
|
-2,09
|
Укрнафта
|
21,45
|
-1,60
|
VostokGaz
|
21,29
|
-2,15
|
БРСМ-Нафта
|
21,18
|
-2,07
|
Chipo
|
21,03
|
-1,98
|
KLO
|
20,69
|
-2,40
|
Авіас
|
20,54
|
-2,27
|
AMIC
|
20,49
|
-2,17
|
Luxwen
|
20,39
|
-2,20
|
VST
|
20,30
|
-3,20
|
Фактор
|
20,00
|
-1,80
|
Олас
|
19,90
|
-3,00
|
Авантаж 7
|
19,45
|
-1,83
|
Середня ціна в Україні
|
21,72
|
-2,04
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Экономическая правда