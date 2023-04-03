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Автогаз в сетях АЗС за месяц подешевел на 8,5%

Понедельник, 3 апреля 2023, 16:57 - Анастасия Жарикова

Сжиженный автомобильный газ в Украине за месяц в сетях АЗС подешевел на 2,04 грн/л или на 8,5% до 21,72 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

В частности, на станциях сетей ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,96 грн/л и 1,98 грн/л до 22,66 грн/л и 22,53 грн/л соответственно.

На станциях государственной сети "Укрнафта" автогаз стоит 21,45 грн/л – цена упала на 1,60 грн/л.

На станциях KLO и SOCAR топливо подешевело на 2,40 грн/л и 2 грн/л до 20,69 грн/л и 23,12 грн/л соответственно.

Дешевле всего автогаз стоит в сети "Авантаж 7" — 19,45 грн/л, что на 1,83 грн/л дешевле, чем в начале месяца.

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Route 20

25,50

-3,00

SOCAR

23,12

-2,00

ОККО

22,66

-1,96

WOG

22,53

-1,98

Neftek

22,49

-0,50

Rodnik

22,49

-2,50

Ovis

22,29

-2,00

BVS

22,19

-2,80

Автотранс

22,18

-2,80

Mango

22,05

-1,95

ZOG

22,00

-2,00

Кворум

21,78

-1,50

Катрал

21,77

-2,00

UPG

21,70

-1,80

U.GO

21,69

-1,74

Рур груп

21,50

-2,00

Shell

21,45

-2,09

Укрнафта

21,45

-1,60

VostokGaz

21,29

-2,15

БРСМ-Нафта

21,18

-2,07

Chipo

21,03

-1,98

KLO

20,69

-2,40

Авіас

20,54

-2,27

AMIC

20,49

-2,17

Luxwen

20,39

-2,20

VST

20,30

-3,20

Фактор

20,00

-1,80

Олас

19,90

-3,00

Авантаж 7

19,45

-1,83

Середня ціна в Україні

21,72

-2,04

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Экономическая правда

топливо газ цены АЗС
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