Россия и Индия перешли на эталон Dubai в торговле нефтью – Reuters

Крупнейший российский производитель нефти "Роснефть" и крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp договорились использовать ориентированный на Азию эталон цен на нефть Dubai в своей последней сделке по поставке российской нефти в Индию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомые со сделкой.

Решение двух государственных компаний отказаться от доминирующего в Европе эталонного сорта Brent является частью смещения продаж российской нефти в Азию после того, как Европа отказалась от российской нефти после вторжения России в Украину более года назад.

Оба бенчмарки деноминированы в долларах и устанавливаются S&P Platts, подразделением американской S&P Global Inc, но Brent преимущественно используется европейскими нефтяными компаниями и трейдерами, в то время как на Dubai в значительной степени влияет торговля нефтью в Азии и на Ближнем Востоке, объясняет агентство.

Генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил в феврале, что цена на российскую нефть будет определяться за пределами Европы, поскольку Азия стала крупнейшим покупателем российской нефти после того, как Запад ввел все более жесткие санкции против экспорта.

Согласно новой сделке, объявленной 29 марта, "Роснефть" почти удвоит продажи нефти Indian Oil Corp, сообщили Reuters два источника.

IOC и "Роснефть" не сразу ответили на электронные письма Reuters с просьбой прокомментировать детали сделки, о которых ранее не сообщалось.

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил во вторник, что продажи российской нефти в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, но он не уточнил объем продаж.

По словам двух источников, "Роснефть" будет продавать до 1,5 миллиона тонн (11 миллионов баррелей) ежемесячно, включая некоторые необязательные объемы, в новом финансовом году с 1 апреля.

Собеседники сообщили, что в 2022/23 году IOC заключила соглашение на покупку 3 миллионов баррелей нефти марки Urals с возможностью удвоения объемов ежемесячно по цене с дифференциалом к цене нефти Brent на условиях поставки.

Новый контракт включает нефть марки Urals, отгружаемую из европейских портов России Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, а также нефть сорта "Сокол", экспортируемую с Сахалина, которая будет продаваться со скидкой 8-10 долларов за баррель к котировкам в Дубае на условиях поставки, сообщили три источника.

Большие объемы и изменение цен на российскую нефть подчеркивают тесные связи между Москвой и Индией, которая сейчас стала крупнейшим покупателем морской нефти из России.

Экономическая правда