Бизнес улучшил оценку своих перспектив до уровня декабря 2021 года – опрос НБУ

Улучшение внешней конъюнктуры, логистики, ситуации в энергетике, повышение потребительских настроений положительно сказались на ожиданиях бизнеса в марте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в марте индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) повысился до 49.5 с 45.0 в феврале и почти достиг равновесного уровня. Это является самым высоким значением с декабря 2021 года, подчеркнули в НБУ.

"Предприятия торговли предоставили оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности на фоне оживления потребительских настроений, улучшения ситуации с энергоснабжением и увеличения предложения товаров: секторальный индекс в марте вырос до 53.6 с 47.0 в феврале, пересекая нейтральный уровень впервые после ноября 2021 года.

Респонденты существенно улучшили свои ожидания относительно товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. В то же время, несмотря на смягчение оценок относительно закупочных цен, они ожидали незначительного уменьшения торговой маржи", - говорится в сообщении.

Кроме этого, улучшение ситуации в энергетике и внешней конъюнктуры, а также налаживание цепей поставок положительно повлияли на оценки респондентов промышленности.

Как говорится в результатах опроса, впервые после февраля 2022 года они ожидали роста своих экономических результатов по сравнению с предыдущим месяцем: секторальный индекс в марте пересек нейтральный уровень и составил 51.2 по сравнению с 47.2 в феврале.

При этом респонденты ожидали роста объемов произведенной продукции и объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

В то же время существенно снизился пессимизм в оценках объемов незавершенного производства (невыполненных заказов) и ослабились ожидания относительно роста остатков готовой продукции.

"Предприятия строительства, учитывая сезонный фактор, существенно смягчили негативные оценки своих экономических результатов: секторальный индекс в марте составил 45.9 (в феврале - 33.5). Респонденты ожидали роста объемов закупки услуг подрядчиков, а также сырья и материалов", - добавили в НБУ.

В то же время строители не прогнозировали изменений объемов строительства и значительно ослабили негативные оценки относительно объемов новых заказов.

В то же время предприятия сферы услуг, несмотря на сезонное оживление, имели самые сдержанные оценки относительно своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 45.7 по сравнению с 43.2 в феврале.

"Респонденты несколько смягчили, но сохранили негативные ожидания относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также объемов услуг в процессе выполнения. Большинство предприятий, участвующих в опросах, прогнозируют замедление темпов роста закупочных цен и цен подрядчиков, а также цен и тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки по занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, пока не ожидают увеличения общей численности своих работников. Наименее пессимистичные оценки у предприятий торговли", - резюмировали в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 24 марта 2023 года. В опросе приняли участие 484 предприятия.

Экономическая правда