В "Дії" тестируют подпись, которая будет действительна для документов Евросоюза

Украинцы теперь могут подписывать европейские документы "Дія.Подписью-EU", который соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Теперь сможете подписывать европейские документы "Дія.Подписью-EU", соответствующей регламенту eIDAS Европейского Союза. Следовательно, страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы. Присоединяйтесь к бета-тесту", – написал он.

Для пользования новой функцией необходимо обновить приложение "Дія" до последней версии и автоматически будет создавать два варианта подписи: по украинскому стандарту (ДСТУ) и международному (ECDSA).

"Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре - и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и т.д.", - добавил вице-премьер.

Во время бета-теста подписать документ "Дія.Подписью-EU" можно на платформах ID.GOV.UA (ICEI) и в сервисе документооборота "Вчасно". Дальше сервис планируют масштабировать.