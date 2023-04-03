Tesla отчиталась о рекордных квартальных поставках электромобилей

Производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордных квартальных поставках электромобилей - 422 875 единиц (на 4% больше по сравнению с предыдущим кварталом).

Об этом пишет Reuters.

"За первые три месяца этого года Tesla поставила 422 875 автомобилей, что на 4% больше, чем в предыдущем квартале. Это на 36% больше, чем год назад. В январе генеральный директор Илон Маск заявил, что в этом году Tesla может достичь поставок 2 миллионов автомобилей, что на 52% больше, чем в прошлом году", - пишет агентство.

За отчетный период компания произвела всего 421 371 Model 3/Y и 19 437 Model S/Model X.

Издание добавляет, что в январе Tesla снизила цены во всем мире на 20%, развязав ценовую войну после того, как не сдержала прогнозы Уолл-стрит по поставкам на 2022 год. Базовая Model Y, которая ранее продавалась за $65 990, теперь стоит $54 990.

Согласно средним оценкам FactSet по состоянию на пятницу, Уолл-стрит ожидал, что Tesla сообщит о поставках около 432 000 автомобилей за квартал, пишут Wall Street Journal и CNBC.

Tesla не достигла показателя, на который рассчитывали аналитики, опрошенные Refinitiv и FactSet. По другим оценкам, Tesla превзошла ожидания Уолл-стрит, поставив 422 875 автомобилей.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что будет отгружено 421 164 автомобиля.

Экономическая правда