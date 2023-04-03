Курс валют 3 апреля: сколько стоят наличные доллар и евро наличными

В понедельник, 3 апреля, гривна продолжила укрепляться в кассах банков, однако на "черном рынке" курс к доллару несколько снизился.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,39 - 37,73 грн, а в воскресенье 2 апреля курс колебался между 37,37 - 37,63 грн. Курсовой спред вырос, что означает, что купить доллар стало дороже. Несмотря на небольшое падение курса относительно воскресенья, относительно пятницы курс гривны укрепился.

Относительно "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 40,35 - 40,58 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,33 - 40,70 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,45 - 37,95 грн (курс на 31 марта - 37,5 - 38,0 грн);

Евро - 40,4 - 41,1 грн (курс на 31 марта - 40,5 - 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,1 - 37,6 грн;

Ощадбанк - 37,5 - 38,5 грн;

Укрэксимбанк - 37,3 - 37,9 грн;

Райффайзен - 37,3 - 38,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.