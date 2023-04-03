Федоров рассказал, планируют ли в Украине ограничить TikTok

В Украине пока не планируют запретить TikTok на телефонах чиновников.

Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью liga.net.

"Таких разговоров сейчас нет. Мы внимательно следим за происходящим в других странах. Но таких разговоров и конкретных действий в этом направлении нет пока", – отметил министр.

На фоне ограничения TikTok в ряде стран на сайте президента 24 марта зарегистрировали электронную петицию о запрете TikTok в Украине.

"Так как сейчас много пропаганды идет через видео с TikTok, предлагаю закрыть его полностью, хотя бы на период войны в Украине", - объяснила автор петиции.

Напоминаем:

Сотрудникам Североатлантического Альянса официально запретили скачивать социальную сеть TikTok на рабочие устройства, ссылаясь на соображения безопасности.

Белый дом дал американским госучреждениям месяц на удаление приложения.

Ранее использование TikTok запретили Еврокомиссия и Европарламент.