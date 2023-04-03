Украина полностью прекратила импорт электроэнергии, ограничений потребления нет - Укрэнерго

"Укрэнерго" не применяет отключение потребителей ни в одной области несмотря на выше потребления, импорт электроэнергии отсутствует.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В связи с похолоданием и завершением отопительного сезона в отдельных регионах потребление сейчас выше, чем в понедельник на прошлой неделе.

Укрэнерго призывает разумно потреблять электроэнергию: не включать одновременно много мощных приборов, по возможности распределять их использование в течение суток. Такие меры позволят уменьшить нагрузку на энергосистему.

Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления, в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Укрэнерго сообщает, что импорт электроэнергии отсутствует - до сих пор в течение нескольких недель он продолжался в незначительных объемах.

Ограничения в сетях "Укрэнерго" отсутствуют. По-прежнему сложная ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах, где населенные пункты страдают от обстрелов россиян и повреждаются сети электроснабжения.

В частности, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру. Вследствие этого были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией безопасности в этих регионах.

Из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому оператор продолжает ремонтные работы для повышения надежности питания потребителей.

Напоминаем:

Из-за непогоды на утро понедельника в Киевской и Одесской областях было обесточено почти 6 тысяч абонентов.