В столичном метро временно не принимают оплату бумажными QR-билетами
Понедельник, 3 апреля 2023, 10:25 -
В Киевском метрополитене утром, 3 апреля, произошел технический сбой – проход по бумажным QR-билетам временно приостановили.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы. О возобновлении прохода по бумажным QR-билетам сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.
В обычном режиме работают другие способы оплаты проезда:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактной банковской картой;
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Экономическая правда