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В столичном метро временно не принимают оплату бумажными QR-билетами

Понедельник, 3 апреля 2023, 10:25 - Анастасия Жарикова

В Киевском метрополитене утром, 3 апреля, произошел технический сбой – проход по бумажным QR-билетам временно приостановили.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы. О возобновлении прохода по бумажным QR-билетам сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

В обычном режиме работают другие способы оплаты проезда:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Экономическая правда

метрополитен Киев КГГА
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