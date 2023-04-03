Нефть взлетела на 8% после сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нефть стремительно выросли после того, как ОПЕК+ внезапно объявила о сокращении добычи нефти, что грозит новым инфляционным толчком в мировой экономике.

Об этом сообщает Bloomberg.

West Texas Intermediate сразу взлетела на 8%, что стало самым большим суточным ростом за последний год. Котировки ненадолго пересекли 81 долл за баррель, после чего опустились до 79,15 долл за баррель на 9:00 по Киеву.

Brent также сразу после новостей о сокращении добычи выросла на 6,7% до 85,2 долл за баррель, после чего несколько опустилась до 83,7%.

Влияние решения ОПЕК+ быстро почувствовалось на мировом рынке. Goldman Sachs Group Inc. повысил прогнозы цен нефти на этот и следующий годы, трейдеры сигнализируют об ожиданиях сокращения предложения, а на обычно спокойной азиатской торговой сессии было заключено сотни тысяч контрактов.

Фьючерсы на американский бензин также выросли на фоне инфляционных рисков.

Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ было необдуманным. США добавили, что будут работать с производителями и потребителями, сосредоточившись на ценах на бензин.

Напоминаем:

Саудовская Аравия и ряд других стран, входящих в ОПЕК+, 2 апреля объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки