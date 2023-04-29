Рост спроса на нефть в США поднял цены на более чем 2%

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После того, как энергетические компании опубликовали положительные прибыли, а данные из США показали, что добыча нефти сокращается, а спрос на топливо растет цены на нефть в основном выросли более чем на 2%.

Об этом сообщает Reuters.

В последний рабочий день апреля фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подорожали на $1,17, или на 1,5%, до $79,54 за баррель, в то время как более активный июльский контракт подскочил на 2,7% до $80,33.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2,02 доллара, или на 2,7%, до 76,78 доллара.

Отмечается, что несмотря на ежедневный рост, Brent и WTI снижаются вторую неделю подряд, причем Brent снижается четвертый месяц подряд, поскольку разочаровывающие экономические данные США и неопределенность в отношении процентных ставок влияют на перспективы спроса.

Одной из причин снижения рынка является беспокойство относительно надвигающейся экономической рецессии и расширения банковского кризиса из-за проблем в First Republic.

В целом добыча нефти в США упала в феврале до 12,5 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с декабря. По данным Управления энергетической информации, спрос на топливо вырос почти до 20 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с ноября.

Количество буровых установок, бурящих нефть в США, не изменилось на этой неделе и составило 591, но сократилось на одну в апреле, что стало пятым месячным снижением, сообщила энергетическая компания Baker Hughes Co.

Экономическая правда