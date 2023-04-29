Малый и средний бизнес Украины получит $25 млн инвестиций от США

В Киеве делегация США, которая включает генерального директора Международной финансовой корпорации развития Скотта Натана и представителей USAID, подпишут договор с президентом Владимиром Зеленским об инвестиции в 25 млн долларов в Horizon Capital для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Отмечается, что делегация встретилась с украинскими чиновниками для официальной церемонии подписания договора.

"Тепло приветствовали в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации развития США Скотта Натана, помощника администратора USAID Europe/Eurasia Эрин МакКи и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с Президентом Владимиром Зеленским договора о $25 млн инвестиции Международной финансовой корпорации развития (DFC) в Horizon Capital для помощи малому и среднему бизнесу, который быстро развивается", - говорится в сообщении.

Тепло привітали в Києві генерального директора @DFCgov Скотта Натана, помічника адміністратора @USAIDEurope Ерін МакКі та координатора допомоги @StateDept у Європі Марію Лонгі для підписання з @Zelenskyyua договору про $25 млн інвестицію 🇺🇸 Міжнародної фінансової корпорації… pic.twitter.com/FjeryPYZ8e — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 29, 2023

Напомним:

Украина получит через Всемирный банк еще 1,25 млрд долларов на нужды в сфере здравоохранения, службы чрезвычайных ситуаций и образования от Агентства международного развития США.

Американская компания Horizon Capital смогла привлечь 254 млн долларов для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV.