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Малый и средний бизнес Украины получит $25 млн инвестиций от США

Суббота, 29 апреля 2023, 16:03 - Игорь Пилипив

В Киеве делегация США, которая включает генерального директора Международной финансовой корпорации развития Скотта Натана и представителей USAID, подпишут договор с президентом Владимиром Зеленским об инвестиции в 25 млн долларов в Horizon Capital для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. 

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Отмечается, что делегация встретилась с украинскими чиновниками для официальной церемонии подписания договора.

"Тепло приветствовали в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации развития США Скотта Натана, помощника администратора USAID Europe/Eurasia Эрин МакКи и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с Президентом Владимиром Зеленским договора о $25 млн инвестиции Международной финансовой корпорации развития (DFC) в Horizon Capital для помощи малому и среднему бизнесу, который быстро развивается", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украина получит через Всемирный банк еще 1,25 млрд долларов на нужды в сфере здравоохранения, службы чрезвычайных ситуаций и образования от Агентства международного развития США.

Американская компания Horizon Capital смогла привлечь 254 млн долларов для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV.

США инвестиции бизнес
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