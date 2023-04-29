Сбой в ПриватБанке: проблемы с оплатой картами и снятием наличных

В системе ПриватБанка произошел сбой, клиенты жалуются на проблемы при оплате картами в терминалах банка и при снятии наличных.

Об этом сообщил Соучредитель и СЕО monobank Олег Гороховский

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в ПриватБанке", - написал Гороховский.

В комментарии "Бабелю" пресс-секретарь ПриватБанка в заявил, что проблемы возникли на стороне платежных систем, а не банка.

Экономическая правда.