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Сбой в ПриватБанке: проблемы с оплатой картами и снятием наличных

Суббота, 29 апреля 2023, 14:52 - Экономическая правда

В системе ПриватБанка произошел сбой, клиенты жалуются на проблемы при оплате картами в терминалах банка и при снятии наличных.

Об этом сообщил Соучредитель и СЕО monobank Олег Гороховский

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват.  Видимо, сбой в ПриватБанке", - написал Гороховский. 

В комментарии "Бабелю" пресс-секретарь ПриватБанка в заявил, что проблемы возникли на стороне платежных систем, а не банка.

Экономическая правда.

Приватбанк
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