Сбой в ПриватБанке: проблемы с оплатой картами и снятием наличных
Суббота, 29 апреля 2023, 14:52 -
В системе ПриватБанка произошел сбой, клиенты жалуются на проблемы при оплате картами в терминалах банка и при снятии наличных.
Об этом сообщил Соучредитель и СЕО monobank Олег Гороховский
"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в ПриватБанке", - написал Гороховский.
В комментарии "Бабелю" пресс-секретарь ПриватБанка в заявил, что проблемы возникли на стороне платежных систем, а не банка.
Экономическая правда.