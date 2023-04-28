Экспорт IT-услуг из Украины в I квартале снизился на 16%: причины

Украинский экспорт IT-услуг в первом квартале года снизился на 16% по сравнению с таким же периодом в прошлом году и составил 1,68 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации IT Ukraine.

В ассоциации добавили, что по данным НБУ доля IT в экспорте услуг за первый квартал года составляет 43%.

"Если посмотреть на изменения экспорта IT-услуг из Украины по отношению к четвертому кварталу 2022 года и к первому кварталу 2022 года, падение есть и оно составляет 16%", - отметил исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк.

Он объяснил, что это снижение обусловлено двумя факторами:

в предыдущие годы отрасль росла сверхвысокими темпами;

каждый первый квартал нового года традиционно имеет падение по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

"Но результаты ежеквартального экспорта IT-услуг из Украины в 2022-2023 годах свидетельствуют, что отрасль зашла на "флэт", то есть рост остановился, а существенное падение не началось", - добавил он.

IT Ukraine

Похожая ситуация наблюдалась в 2014 году, когда IT-сектор также демонстрировал падение на 26% и удерживал позиции в 350-400 млн долл. ежеквартально. При этом в 2016 году IT-сектор возобновил рост и к 2022 году его темпы уже достигали 20% ежегодно.

IT Ukraine

До большой войны IT-отрасль демонстрировала стремительный рост, объем экспорта IT-услуг в IV квартале 2021 года составил 2,1 млрд долл. Доля IT в экспорте услуг Украины в тот период составила от 39 до 48%.

В первый военный год, за январь-декабрь 2022 года, сохранялась инерция роста – объем экспорта увеличился на 400 млн долл. по сравнению с 2021 годом.

По результатам 2022 года ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере 7,35 млрд долл.

Экономическая правда