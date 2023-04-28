Mastercard стремится расширить программу криптокарт

Платежная система Mastercard расширит свою программу криптовалютных платежных карт, ища больше партнерства с криптокомпаниями, несмотря на пристальный надзор регуляторов и настороженность банков.

Об этом сообщает Reuters.

Компания уже сотрудничает с криптовалютными биржами, включая Binance, Nexo и Gemini, чтобы предлагать платежные карты с привязкой к криптовалюте в некоторых странах.

В частности, карты Binance позволяют пользователям производить платежи в традиционных валютах за счет своих криптовалютных запасов на бирже.

"У нас есть десятки партнеров по всему миру, которые предлагают программы криптокарток, и они продолжают расширяться. Предоставление безопасного доступа к криптовалюте также является частью нашего ценностного предложения, и мы продолжаем это делать", — рассказал глава отдела криптовалют и блокчейна Mastercard Радж Дхамодхаран.

Банки начали настороженно относиться к криптоклиентам после крушения ряда крупных криптокомпаний в прошлом году, включая банкротство биржи FTX.

Читайте также: Крах FTX: как Сэм Бенкман-Фрид завалил криптогиганта стоимостью 30 миллиардов долларов

Экономическая правда