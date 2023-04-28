Правоохранители закрыли один из крупнейших мини-НПЗ

Сотрудники БЭБ, СБУ и Налоговой на днях завершили операцию по прекращению производства нефтепродуктов на одном из крупнейших мини-НПЗ Украины.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники в БЭБ.

"Мы два месяца документировали деятельность, проводили контрольные закупки. В настоящее время деятельность завода прекращена", – рассказал сотрудник БЭБ.

Источник не сообщил название или расположение предприятия из-за следственных действий а также соображения безопасности.

Бюро также запланировало мероприятия по нейтрализации других мини-НПЗ, количество которых, по его данным, превышает десяток.

"Эти места всем давно известны, раньше не хватало политической воли положить этому конец. Сейчас ситуация меняется", — констатировал источник.

Малые НПЗ перерабатывают нефть и газовый конденсат украинского происхождения, в основном продукцию частных добывающих компаний.

Объем переработки можно оценить в 50 тыс. т в месяц с производством за это время 40-45 тыс. тонн бензина.

Продукция реализуется за наличные деньги, таким же образом реализуется через АЗС вне кассовых аппаратов или с использованием фиктивных потребителей, "налоговых ям" и т.д.

Из-за деятельности таких нелегальных НПЗ потери государственного бюджета, в частности акцизного сбора, составляют 200 млн. грн. в месяц, а после ожидаемого увеличения в два раза налога с 1 июля 2023 года - 400 млн грн. Потери НДС уже сегодня оцениваются в 400 млн грн ежемесячно.