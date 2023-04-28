Нужно ли украинцам за границей дважды платить налоги: ответы Минфина
Пятница, 28 апреля 2023, 15:48 -
Министерство финансов в связи с многочисленными запросами о двойном налогообложении доходов украинских граждан, временно находящихся за границей, опросило по этому вопросу 8 стран.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Ведомство разработало анкету с описанием возможных ситуаций, в которых оказались за границей граждане Украины, и перечнем вопросов, возникающих в этой связи.
Ответы на вопросы предоставили Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Латвия, Польша, Чехия.
Собранную информацию опубликовали в разрезе стран, от которых были получены ответы по ссылке.
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