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Нужно ли украинцам за границей дважды платить налоги: ответы Минфина

Пятница, 28 апреля 2023, 15:48 - Анастасия Жарикова

Министерство финансов в связи с многочисленными запросами о двойном налогообложении доходов украинских граждан, временно находящихся за границей, опросило по этому вопросу 8 стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство разработало анкету с описанием возможных ситуаций, в которых оказались за границей граждане Украины, и перечнем вопросов, возникающих в этой связи.

Ответы на вопросы предоставили Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Латвия, Польша, Чехия.

Собранную информацию опубликовали в разрезе стран, от которых были получены ответы по ссылке.

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Минфин налоги война
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