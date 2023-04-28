Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование

Кабинет министров открыл для Министерства экономики специальный счет для сбора средств на гуманитарное разминирование.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что до трети площади Украины сейчас заминировано врагом.

"Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мероприятий по разминированию уже реализуется. Сейчас открываем специальный счет Министерства экономики", - рассказал Шмыгаль.

На этот счет все желающие могут переводить средства в гривне и в иностранной валюте на финансирование гуманитарного разминирования.