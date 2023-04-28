Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП

Экономике еврозоны удалось избежать рецессии после зимы, и в первом квартале года она показала рост на 1,3% в годовом измерении.

Об этом говорится в данных Евростата, Bloomberg.

Так, в первом квартале 2023 года ВВП стран еврозоны вырос на 0,1% в еврозоне, а экономика всего Евросоюза выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале прошлого года ВВП еврозоны не изменился в квартальном измерении, зато снизился на 0,1% в ЕС.

Сейчас речь идет о предварительной оценке, которая еще может быть изменена.

В годовом измерении ВВП вырос на 1,3% как в еврозоне, так и в ЕС в первом квартале 2023 года.

Наибольший рост по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован в Португалии (+1,6%), за ней следуют Испания, Италия и Латвия (все +0,5%). Снижение было зафиксировано в Ирландии (-2,7%), а также в Австрии (-0,3%). Темпы роста в годовом исчислении были положительными для всех стран, кроме Германии (-0,1%).

При этом, по инфляции новости были не столь утешительны. Рост потребительских цен во Франции и Испании ускорился. Эти цифры будут побуждать обсуждение о том, насколько значительное повышение процентных ставок Европейский центральный банк выберет следующим.

На фоне предварительных данных по ВВП трейдеры усилили ставки на то, что ЕЦБ замедлит повышение ставки до 25 базисных пунктов на заседании в мае.





