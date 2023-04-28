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Мадрид подарил Херсону более 30 автобусов

Пятница, 28 апреля 2023, 14:33 - Cергей Мельник
 
Мінінфраструктури

К концу месяца Херсон получит 32 автобуса от Мадрида. Это гуманитарная помощь в рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Автобусы использовались на маршрутах общественного транспорта по испанской столице. После технического осмотра и стабилизации ситуации безопасности они станут на маршруты.

"В Украину уже прибыли 25 автобусов и они стали на баланс города. Еще 7 автобусов от Испании Украина ожидает в ближайшие дни. Российские оккупанты, убегая из города, фактически полностью разграбили коммунальное имущество", – сообщил министр Александр Кубраков.

По информации Херсонской городской военной администрации, российскими оккупантами было похищено 37 единиц коммунального транспорта, еще 21 поврежден во время обстрелов.

Механизм гражданской защиты Европейского Союза – система солидарности, направляющая экстренную помощь странам, оказавшимся в кризисной ситуации. Доставку автобусов в Украину обеспечило Государственное агентство стратегических резервов Республики Польша.

Экономическая правда

транспорт Херсон Испания
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