На Львовщине произошла утечка газа, образовались "гейзеры"

В ночь с 26 на 27 апреля в селе Розвадов Стрыйского района произошла утечка газа. По состоянию на 28 апреля утечка прекратилась.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

На территории шести домохозяйств природный газ выходил из под-земли. Из-за этого образовались своеобразные "гейзеры".

Львовская ОВА

По словам Козицкого, ситуация находится под контролем. Специалисты вскоре восстановят газо- и электроснабжение для жителей.

"Утечка природного газа прекратилась. На место выехали специалисты, которые вскоре восстановят газо- и электроснабжение там, где его временно отключали. Также службы устранят воронки, которые образовались в местах утечки. Людям, которых вчера отселили, позволили вернуться в свои дома", – говорит начальник ОВА.

Причину утечки газа сейчас устанавливают.

29 человек, в том числе 9 детей, отселили к родственникам. На месте состоялось заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС.

Экономическая правда