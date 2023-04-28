Отстройка: местное самоуправление планирует проекты в Бахмуте и Чернобаевке

Местные служащие разработали проекты по разминированию Бахмута и решению проблемы с мусором в Чернобаевке.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного республиканского института.

Отмечается, что начальница отдела территориального развития Управления экономического развития Бахмутского городского совета Ирина Гоцуленко работает с местными и международными организациями по вопросу безопасных и эффективных подходов к проектам по разминированию территории.

"Варшава – это город, который очень быстро отстроился. Одна из причин – активная местная община. Наши жители готовы возвращаться в город, как только отойдут российские войска, и помогать восстанавливать его и реализовать социальные проекты", – рассказывает автор проекта.

По приблизительным оценкам, разминирование одного квадратного километра пострадавшей от боевых действий территории стоит примерно 3 млн долларов.

Чернобаевка после пребывания российских войск переполнена остатками мусора. Община села не может справиться с этим мусором, поэтому решением может стать строительство станции сортировки мусора. Такой проект разработала служащая Чернобаевского поселкового совета Зоре Ганиева. Он предусматривает создание станции сортировки и компостирования твердых бытовых отходов.

"То, что мы сможем перекомпостировать, используем на нужды общества. Например, обломки строительного материала переделаем на щебень и используем его для дорожек. А остальное продадим и получим средства для инвестиций в общину", – объясняет автор проекта.

Согласно плану проекта, предполагается, что строительство сортировочной станции окупится через 10-12 лет. Приобщить к нему также планируют соседние общины Херсонской области.

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Экономическая правда