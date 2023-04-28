Курс валют 28 апреля: сколько стоят наличные доллар и евро

НБУ FLICKR

В пятницу, 28 апреля, курсы покупки иностранной валюты существенно снизились, что означает, что продать валюту стало дешевле - зато курсы продажи остались неизменны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,38 - 37,80 грн после укрепления в четверг, 27 апреля до 37,61 - 37,75 грн. Курсовой спред вырос почти на 30 копеек, то есть продать наличный доллар стало дешевле.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,12 - 41,53 грн против курса 41,34 - 41,57 грн за евро в среду. Курсовые спреды по евро также выросли.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,4 - 37,99 грн (курс на 27 апреля - 37,4 - 37,85 грн);

Евро - 41,00 - 41,75 грн (курс на 27 апреля - 41,05 - 41,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,22 - 37,72 грн;

Ощадбанк - 37,45 - 38,6 грн;

Укрэксимбанк - 37,5 - 37,99 грн;

Райффайзен - 37,4 - 38,1 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





